Luapan Rasa Bangga, Panglima TNI Berikan Bantuan Kesejahteraan Prajurit Korem 132/Tdl

JAKARTA - Luapan rasa bangga terpancar dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat memberikan bantuan uang tunai sebagai wujud perhatian dan kesejahteraan kepada prajurit Korem 132/Tdl di kunjungannya, pada Rabu 15 Mei 2024.

Saat kunjungan yang penuh kehangatan, Panglima TNI mengungkapkan rasa bangganya dan memberikan bantuan luar biasa berupa uang tunai kepada prajurit Korem 132/Tdl di Sulawesi Tengah.

Dalam momen yang menggugah hati, panglima TNI menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada seluruh prajurit Korem 132/Tdl yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

Bantuan finansial uang tunai itu diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkuat kesejahteraan prajurit dalam menjalankan tugas dengan baik.

Selain menjadi simbol perhatian yang tulus dari panglima TNI, bantuan ini juga menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan para prajurit sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.