Kurir Ratusan Ribu Ekstasi saat Kecelakaan di Tol Lampung Ditangkap!

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang kurir, yang membawa ratusan ribu butir ekstasi setelah terjadinya kecelakaan di Tol Lampung.

Direktur Tindak Pidana Narkoba, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa kurir bernama Muhamad Rafi tersebut ditangkap di kawasan Sangereng, Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Penangkapan dilakukan terhadap kurir yang melarikan diri setelah membawa narkotika jenis ekstasi dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Trans-Sumatera KM 136B, Lampung," kata Eko kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Eko menjelaskan, total barang bukti ekstasi yang dibawa tersangka mencapai 207.529 butir dalam enam tas. Tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus narkoba pada 2013.

"Yang bersangkutan adalah residivis narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, dan telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tangerang dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan pada April 2013," ujarnya.