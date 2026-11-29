Cuaca Ekstrem Terjang 3 Daerah, Longsor hingga 11 Pohon Tumbang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat rangkaian bencana hidrometeorologi basah melanda sejumlah daerah di Indonesia pada akhir pekan. Hujan berintensitas tinggi hingga angin kencang memicu tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang di Jawa Timur, Jawa Barat, serta Banten.

"Kejadian bencana yang dilaporkan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (29/11/2026).

Menurutnya, data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB hingga Minggu (29/11/2026) pukul 07.00 WIB menunjukkan tiga wilayah terdampak bencana.

Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, hujan deras dan kondisi tanah yang labil memicu longsor pada Sabtu (28/11/2026) pukul 00.00 WIB di Kecamatan Watulimo dan Munjungan.

Sebanyak tujuh kepala keluarga (KK), tujuh rumah, dan empat akses jalan terdampak. Hingga Sabtu (28/11/2026), satu ruas jalan di Desa Bendoroto baru dapat dilalui secara bergantian. Sementara itu, tiga akses lainnya masih terputus bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sementara itu, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, luapan sungai akibat hujan deras merendam ruas jalan dan area persawahan di Desa Kalibunder, Kecamatan Kalibunder. Tim gabungan bersama BPBD Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dampak dan penanganan darurat. Area persawahan milik warga dilaporkan masih tergenang.