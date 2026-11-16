KPK Sita 2 Rumah Eks Staf Anwar Sadad di Jatim

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Bagus Wahyudiono (BGS), tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019–2022. Ia merupakan eks staf mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kini menjadi anggota DPR, Anwar Sadad, yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini.

"Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS, satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto," kata Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers penahanan, Senin (16/11/2026).

Bagus akan ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Dia akan mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Menurut Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, perkara ini bermula saat staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota DPRD.

Dari pembagian itu, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.