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Jalan Sekitar Bundaran HI Ditutup Imbas Demo Mahasiswa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |16:14 WIB
Jalan Sekitar Bundaran HI Ditutup Imbas Demo Mahasiswa
Jalan sekitar Bundaran HI, Jakpus ditutup imbas demo mahasiswa (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA — Petugas kepolisian menutup arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), sekitar pukul 15.30 WIB. Penutupan dilakukan menyusul aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan tersebut.

Pantauan di lokasi, petugas gabungan TNI-Polri memblokade Jalan MH Thamrin, tepatnya dari kawasan Air Mancur menuju Monas. Blokade dilakukan di sisi jalan arah Semanggi, sementara penutupan dari arah Monas dilakukan di sekitar Gedung UOB.

Akibat penutupan tersebut, kendaraan dari arah Monas menuju Semanggi dialihkan ke Jalan KH Wahid Hasyim, kemudian menuju Jalan HOS Cokroaminoto atau Jalan KH Mas Mansyur.

Sementara kendaraan dari arah Semanggi dialihkan melalui Jalan Karet Pasar Baru Timur III menuju Jalan Galunggung atau Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo.

Personel gabungan tampak berjaga untuk mengamankan massa yang masih berorasi di kawasan Air Mancur Bundaran HI. Massa juga terlihat meluas hingga ke badan jalan, meski titik utama aksi berada di depan Halte Bundaran HI Astra.

Ratusan mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi aspirasi mereka. Sejumlah isu yang disuarakan antara lain penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tuntutan udara bersih, penanganan bencana di Indonesia, penghentian pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga kritik terhadap pemerintahan saat ini. Terpantau lebih dari 300 mahasiswa berkumpul di kawasan Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi mereka.

(Arief Setyadi )

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