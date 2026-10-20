Ada Demo Mahasiswa, Kawasan Tugu Tani Jakpus Macet Parah

JAKARTA – Arus lalu lintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, macet parah pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 16.15 WIB. Kemacetan disebabkan aksi unjuk rasa mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar).

Sebagian badan jalan di persimpangan lampu merah Tugu Tani, khususnya jalur menuju Gambir, ditutup untuk mendukung berlangsungnya aksi.

Penutupan sebagian jalan itu memicu kepadatan kendaraan dari arah Menteng menuju Gambir. Kondisi serupa juga terjadi pada arus lalu lintas dari Simpang Atrium yang mengarah ke Gambir.

Petugas kepolisian tampak turun langsung ke jalan untuk mengatur pergerakan kendaraan. Langkah ini dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.

Kondisi lalu lintas semakin ramai dengan kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangan di sekitar area unjuk rasa. Selain itu, bertepatan dengan jam pulang kerja, volume kendaraan yang melintas di kawasan tersebut turut meningkat.

Hingga kini, aksi unjuk rasa di Tugu Tani masih berlangsung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kelompok yang tergabung dalam aliansi tersebut juga masih terus berdatangan.

Sementara aparat keamanan terpantau bersiaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

(Arief Setyadi )

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