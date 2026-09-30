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Pagi Ini, Contraflow Diberlakukan di KM 21-KM 23 Arah Cikampek Tol Japek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |09:41 WIB
Pagi Ini, Contraflow Diberlakukan di KM 21-KM 23 Arah Cikampek Tol Japek
Contraflow di Tol Japek (Foto: Jasa Marga/Okezone)
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JAKARTA - Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Jauzy Anbiya, menyebutkan pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

"Pemberlakuan contraflow mulai KM 21 s.d. KM 23 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada Rabu (30/09) pukul 07.31 WIB. Petugas JTT bersama Kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta memastikan rekayasa lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar," ujar Jauzy, Rabu (30/9/2026).

Sementara itu, Pgs. VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama melintasi jalur contraflow. JTT akan terus memantau kondisi lalu lintas dan berkoordinasi dengan Kepolisian terkait pelaksanaan rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan.

"JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan saat memasuki jalur contraflow, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan," tuturnya.

Contraflow dilakukan imbas adanya pekerjaan di Tol Jakarta-Cikampek yang dilakukan pihak Jasa Marga. Maka itu, untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, dilakukan rekayasa arus lalu lintas arah Cikampek.

(Arief Setyadi )

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