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Ada Laga Indonesia vs Singapura, Lalu Lintas di Kawasan GBK Padat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |19:28 WIB
Ada Laga Indonesia vs Singapura, Lalu Lintas di Kawasan GBK Padat
Lalu lintas di GBK jelang Indonesia vs Singapura (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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JAKARTA - Arus lalu lintas di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, terpantau mulai padat menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat (25/9/2026) malam. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB, kepadatan terjadi di Jalan Gerbang Pancasila menuju arah barat. Kendaraan bergerak perlahan akibat meningkatnya volume lalu lintas menuju kompleks GBK. 

Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya menuju Senayan terpantau masih lancar. Kepadatan juga terlihat di dalam kawasan GBK, terutama menjelang Gate H. Banyak kendaraan menurunkan penumpang di sekitar area stadion sehingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. 

Selain itu, sejumlah kendaraan roda empat tampak berputar mencari lokasi parkir. Adapun di Jalan Asia Afrika, arus lalu lintas terpantau ramai namun masih bergerak lancar. Kehadiran suporter yang mulai berdatangan diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sekitar kawasan GBK hingga menjelang kick off pertandingan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Macet Jakarta macet Lalu Lintas
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