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Ada Pesta Rakyat HUT Ke-81 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Monas Macet

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |19:56 WIB
Ada Pesta Rakyat HUT Ke-81 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Monas Macet
Lalu lintas macet imbas Pesta Rakyat di Monas, Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Pesta Rakyat atau Malam Merdeka peringatan HUT ke-81 RI digelar di Monas-Bundaran HI, Jakarta pada Senin (17/8/2026) malam. Terpantau arus lalu lintas di kawasan Monas macet.

Berdasarkan pantauan, kemacetan terjadi di kawasan Tugu Tani, tepatnya Jalan Menteng Raya, Jalan MI Ridwan Rais, dan Jalan Medan Merdeka Timur. Sementara di Jalan Medan Merdeka Selatan dilakukan penutupan oleh kepolisian.

Bahkan, arus lalu lintas di jalan tersebut cenderung tak bergerak imbas tingginya aktivitas masyarakat yang hendak menuju ke Monas. Ribuan masyarakat tampak memadati kawasan Monas sejak di jalan sekitar Monas hingga di dalam area Monas.

Bahkan, masyarakat harus saling berdesakan untuk masuk ke dalam area Monas, seperti di Pintu kawasan Stasiun Gambir dan Pintu Air Mancur Thamrin. Masyarakat umumnya datang secara rombongan, baik dengan keluarga ataupun anak-anaknya.

Hingga pukul 19.00 WIB, masyarakat masih terus berdatangan ke kawasan Monas, baik menggunakan kendaraan pribadi seperti motor maupun menggunakan moda transportasi umum, khususnya ojol dan Transjakarta.

(Arief Setyadi )

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