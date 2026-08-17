Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rangkaian Malam Merdeka, Ada Karnaval hingga 1.500 Drone Show di Monas dan Bundaran HI

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:26 WIB
Rangkaian Malam Merdeka, Ada Karnaval hingga 1.500 Drone Show di Monas dan Bundaran HI
Pemaparan rangkaian Malam Merdeka di Jakarta (Foto: Mei Sada/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta tak hanya diisi upacara dan pertunjukan musik. Malam Merdeka akan digelar pada Senin (17/8/2026) dan menghadirkan sejumlah atraksi berbasis kreativitas dan teknologi di kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, terdapat empat rangkaian utama yang disiapkan untuk memeriahkan Malam Merdeka. Di antaranya instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan pertunjukan drone.

“Empat kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor,” ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Salah satu yang dapat dinikmati masyarakat adalah immersive show yang telah tersedia sejak pagi hingga malam hari. Instalasi ini menghadirkan pengalaman interaktif sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat ikut berinteraksi dengan konten yang tersedia.

Di dalamnya terdapat sejumlah pengalaman, seperti video interaktif, image generator, lorong waktu, wishing wall, totem Garuda, hingga LED strips. Instalasi tersebut membawa tiga tema utama, yakni “Aku dan Indonesia”, “Harapanku untuk Indonesia”, dan “Bangga Menjadi Orang Indonesia”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236695/paskibraka-IYpO_large.jpg
Momen Paskibraka Menangis Haru Usai Sukses Kibarkan Merah Putih di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236680/hut_ri_di_ikn-mSFk_large.jpg
Upacara HUT Ke-81 RI di IKN, Peserta Disuguhkan Pemandangan Patung Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/338/3236671/emak_emak_lomba_tarik_bus_akap-9zJf_large.jpg
Meriahkan HUT Ke-81 RI, Emak-Emak Lomba Tarik Bus AKAP 20 Ton di Terminal Kalideres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236670/hut_ri-mbX8_large.jpg
HUT Ke-81 RI, Atraksi Jet Tempur Bentuk Formasi Angka 81 Curi Perhatian Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236583/upacara_hut_ri-TkHx_large.jpg
Daftar Lengkap Komandan Upacara 17 Agustus dari Era Jokowi hingga Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236440/megawati-KsMH_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement