Rangkaian Malam Merdeka, Ada Karnaval hingga 1.500 Drone Show di Monas dan Bundaran HI

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta tak hanya diisi upacara dan pertunjukan musik. Malam Merdeka akan digelar pada Senin (17/8/2026) dan menghadirkan sejumlah atraksi berbasis kreativitas dan teknologi di kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, terdapat empat rangkaian utama yang disiapkan untuk memeriahkan Malam Merdeka. Di antaranya instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan pertunjukan drone.

“Empat kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor,” ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Salah satu yang dapat dinikmati masyarakat adalah immersive show yang telah tersedia sejak pagi hingga malam hari. Instalasi ini menghadirkan pengalaman interaktif sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat ikut berinteraksi dengan konten yang tersedia.

Di dalamnya terdapat sejumlah pengalaman, seperti video interaktif, image generator, lorong waktu, wishing wall, totem Garuda, hingga LED strips. Instalasi tersebut membawa tiga tema utama, yakni “Aku dan Indonesia”, “Harapanku untuk Indonesia”, dan “Bangga Menjadi Orang Indonesia”.