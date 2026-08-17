Upacara HUT Ke-81 RI di IKN, Peserta Disuguhkan Pemandangan Patung Garuda

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Jakarta (OIKN) menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni, IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Lokasi upacara berada tepat di depan Istana Presiden.

Dalam suasana yang berlangsung khidmat, para peserta upacara disuguhkan pemandangan Patung Garuda yang merupakan ciri khas Istana Presiden di IKN. Cuaca cerah ketika upacara dimulai pukul 07.30 WITA membuat Patung Garuda tampak jelas dari lapangan Plaza Seremoni.

Adapun upacara hari ini dipimpin Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Masyarakat hingga jajaran Otorita IKN, perwakilan kementerian dan lembaga, TNI-Polri, sekolah nasional terintegrasi, serta mitra pembangunan IKN turut hadir dalam upacara itu.

Para peserta upacara hadir dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Mereka pun antusias mengikuti jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelumnya, OIKN turut mengundang para investor mengikuti upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Plaza Seremoni. Sejauh ini, yang telah terkonfirmasi hadir sebanyak 40 investor.