Istana Wapres di IKN Dibuka Umum, Masyarakat Bisa Nikmati Pemandangan dari Balkon

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka Istana Wakil Presiden (Wapres) untuk umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk melihat lebih dekat kantor Wapres.

Berdasarkan pantauan Okezone, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung yang ingin memasuki area Istana Wapres. Warga yang mengenakan kaos dan sandal tidak diperkenankan masuk ke area kunjungan.

Setelah melewati pemeriksaan, pengunjung terlihat langsung mencari spot dengan latar belakang tulisan 'Istana Wakil Presiden'. Meski cuaca terik, warga tetap rela berpanas-panasan demi mengabadikan momen di Istana Wapres.

Selanjutnya, pengunjung diarahkan menaiki eskalator atau anak tangga menuju lantai atas. Terdapat empat eskalator atau 210 anak tangga yang tersedia bagi masyarakat untuk menuju area Kantor Wapres.

Setibanya di lantai atas, pengunjung dapat menikmati area balkon yang menjadi salah satu titik akhir kunjungan. Dari balkon tersebut, masyarakat dapat melihat langsung panorama kawasan IKN, termasuk sejumlah area yang masih dalam pembangunan.

Diketahui, tidak seluruh area Kantor Wapres dibuka untuk masyarakat. Pengunjung hanya dapat menikmati area halaman hingga balkon.

Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan Wapres Gibran Rakabuming Raka ditargetkan berkantor di IKN pada tahun ini. Bahkan, sejumlah pegawai Setwapres juga telah berkantor di Istana Wakil Presiden IKN.