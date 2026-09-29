Tol Japek Padat, Contraflow Diberlakukan di KM 21-KM 23 Arah Cikampek

JAKARTA — Kemacetan melanda Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Selasa (29/9/2026) pagi. Atas diskresi kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow mulai KM 21 hingga KM 23 guna mengurai penumpukan kendaraan.

Senior Manager Representative 1 JTT, Jauzy Anbiya, menjelaskan bahwa contraflow diberlakukan mulai KM 21 hingga KM 23 arah Cikampek sejak pukul 07.24 WIB.

“Petugas JTT bersama Kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta memastikan rekayasa lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Jauzy melalui keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Sementara itu, Pgs. VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama melintasi jalur contraflow. JTT akan terus memantau kondisi lalu lintas dan berkoordinasi dengan Kepolisian terkait pelaksanaan rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan.

“JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan saat memasuki jalur contraflow, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan,” kata Dary.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.