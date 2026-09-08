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Jembatan Cisadane Tol Jakarta-Tangerang Direkonstruksi, Jasa Marga Siapkan Contraflow Besok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |23:30 WIB
Jembatan Cisadane Tol Jakarta-Tangerang Direkonstruksi, Jasa Marga Siapkan Contraflow Besok
Jembatan Cisadane Tol Jakarta-Tangerang (foto: dok ist)
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JAKARTA - Jasa Marga akan melakukan pekerjaan rekonstruksi plat pada Jembatan Cisadane, di ruas Tol Jakarta-Tangerang (Janger) arah Jakarta. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai Rabu (9/9/2026) hingga Senin (14/9/2026).

Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Amri Sanusi mengatakan, sejumlah rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap kelancaran arus kendaraan.

“Sebagai langkah mitigasi, Jasa Marga telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas sebelum area kerja, penutupan sebagian area kerja pada lajur terdampak, serta koordinasi dengan petugas terkait. Jasa Marga juga menyiapkan contraflow apabila terjadi kepadatan lalu lintas serta menyampaikan informasi pekerjaan melalui spanduk di JPO maupun Variable Message Sign (VMS),” ujar Amri dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan jalan tol secara berkala untuk menjaga kondisi infrastruktur tetap optimal, sekaligus mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Selama pekerjaan berlangsung, terdapat potensi penutupan atau pembatasan sebagian maupun seluruh lajur di sekitar area pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas.

Amri menjelaskan, lajur yang menjadi objek pekerjaan akan ditutup atau dibatasi sesuai kebutuhan pelaksanaan rekonstruksi. Sementara itu, pengaturan lalu lintas dilakukan agar kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib.

“Pekerjaan rekonstruksi plat pada Jembatan Cisadane ruas Tol Jakarta-Tanggerang arah Jakarta akan dilaksanakan di Lajur 2, KM 19+600 sampai dengan KM 19+570, Jembatan Cisadane, dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026 pukul 10.00 WIB sampai Senin, 14 September 2026 pukul 05.00 WIB,” tuturnya.

 

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