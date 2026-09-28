Laga Timnas Indonesia Vs Malaysia Sore Ini, Cek Rekayasa Lalin dan Kantong Parkir GBK

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kemacetan saat laga Timnas Indonesia versus Malaysia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin, (28/9/2026) sore ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan secara situasional dengan menyesuaikan tingkat kepadatan dan kondisi aktual di lapangan.

“Pengaturan dilakukan untuk mendukung mobilitas pemain dan penonton, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di sekitar Senayan tetap berjalan,” kata Budi kepada wartawan, Senin (28/9/2026).

Ia menerangkan, petugas telah menyiapkan skenario penarikan arus di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan, terutama di Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika.

“Pengaturan durasi lampu lalu lintas juga dapat dilakukan untuk memperlancar arus kendaraan dan mengurangi antrean,” ujarnya.