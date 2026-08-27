Ada Demo di DPR, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Macet

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Selain itu, Dishub DKI juga akan menyiagakan 120 petugas untuk memperlancar arus lalin.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan berdasarkan tahapan pengamanan aksi yang terbagi dalam tiga zona. Petugas Dishub berada di Zona 3 dan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan, khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan,” kata Budi.

Adapun, Zona 1 meliputi kawasan DPR/MPR RI (Senayan), Zona 2 merupakan kawasan pengaturan lalu lintas di sekitar koridor Senayan-Gatot Subroto-Sudirman. Sedangkan Zona 3 mencakup kawasan DPR/MPR RI dan kawasan Istana.

Berikut ini rekayasa lalu lintas yang disiapkan:

1. Zona 1