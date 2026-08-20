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Respons Masyarakat soal Demo Mahasiswa di Bundaran HI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |10:21 WIB
Respons Masyarakat soal Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Demo BEM UI/Okezone
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JAKARTA - Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Agustus 2026. Mereka menyampaikan delapan tuntutan terhadap Pemerintah.

Demo yang dilaksanakan di kawasan objek vital, perkantoran dan sentra ekonomi tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat, pedagang hingga ojol.

Salah satunya adalah Diki, seorang karyawan swasta yang mendukung adanya unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

"Saya sih mendukung dengan adanya demo ini ya, demo untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Tapi alangkah baiknya demo itu jangan di objek vital. Karena demo itu sudah ada tempatnya, kayak DPR gitu," kata Diki kepada wartawan dikutip, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, demonstrasi seharusnya langsung disampaikan ke tempat target sasaran. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat yang memang melaksanakan aktivitas sehari-hari.

"Karena objek vital itu mengganggu kemacetan dan penutupan jalan. Dan itu juga mengganggu transportasi umum juga. Itu aja sih, sebaiknya jangan di objek vital kayak Bundaran HI itu. Lebih baik di DPR, depan DPR seperti biasa kawan-kawan mahasiswa yang lakukan," ujar dia.

Senada dengan Diki, Farhan seorang pedagang juga mengaku dampak dari adanya kegiatan tersebut. Ia merasakan dampak yang luar biasa akibat kemacetan yang terjadi.

"Kalau yang ke arah ke macet itu sebenarnya ngeganggu banget, kalau yang ada dalam hal kita apa, urgent banget gitu kan, yang jalur cepat kan harusnya kan kita lewat Bundaran HI. Jadi kita muternya lewat Senayan, lebih jauh lagi, gitu," ucapnya.

Sedangkan, Pengemudi Ojek Online (Ojol) Andi, mengungkapkan bahwa, kemacetan akibat demo tersebut sangat berdampak dengan mata pencahariannya sehari-hari.

 

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Topik Artikel :
demo Demo BEM UI Demo Mahasiswa
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