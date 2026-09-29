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Demo RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR RI

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |13:15 WIB
Demo RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR RI
Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR RI/Okezone
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JAKARTA — Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggeruduk Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Massa buruh akan mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI.

Sekjen Konfederasi ASPEK Indonesia, Tri Asmoko Aripan, menyebut jumlah massa yang mengikuti aksi mencapai sekitar 20 ribu orang.

Trias menuturkan pergerakan aksi kali ini datang dari berbagai kawasan Jabodetabek hingga wilayah sekitar seperti Karawang, Subang, dan Serang.

"Aksi hari ini itu adalah rangkaian aksi, ya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan aksi di beberapa daerah oleh koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia, yang di mana di dalamnya ASPEK juga termasuk,” ujarnya.

“Kemudian, tanggal 24 yang lalu, kita juga sudah melakukan aksi di sekitaran Grand Indonesia untuk aspirasinya disampaikan ke Istana dan diterima oleh KSP, Pak Dudung, ya, Pak Dudung Abdurachman," pungkasnya.

Pantauan Okezone di lokasi, massa aksi buruh mulai berdatangan dengan menggunakan kendaraan roda dua menuju kawasan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI.

 

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