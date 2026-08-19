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Demo Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Lalu Lintas Depan PN Jaksel Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |10:32 WIB
Demo Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Lalu Lintas Depan PN Jaksel Macet
Demo di Depan PN Jaksel (foto: Okezone)
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JAKARTA - Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026). Aksi tersebut digelar bertepatan dengan sidang praperadilan yang diajukan eks Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Harsono RM, tepat di depan Gedung PN Jakarta Selatan, mengalami kemacetan.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa melakukan demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan terkait praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Mereka mempertanyakan langkah Febrie mengajukan praperadilan dan mendesak agar permohonan tersebut ditolak.

Massa juga meminta agar perkara pokok yang menjerat Febrie diusut secara tuntas hingga mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

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