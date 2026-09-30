Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyebab Kematian Sutrimo Terungkap, Tim Forensik: Penyakit Jantung Iskemik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |17:05 WIB
Penyebab Kematian Sutrimo Terungkap, Tim Forensik: Penyakit Jantung Iskemik
Polda Metro Jaya konpers soal kematian Sutrimo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kematian Sutrimo, pria yang disebut bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah, disebabkan oleh penyakit jantung iskemik. Hal itu terungkap berdasarkan hasil ekshumasi yang dilakukan tim dokter forensik terhadap jenazah Sutrimo.

"Meninggalnya tuan almarhum Sutrimo karena penyakit jantung iskemik," kata Ketua Tim Ekshumasi Ahmad Yudianto dalam konferensi pers, Rabu (30/9/2026).

Yudianto juga menjelaskan, busa berwarna putih yang keluar dari mulut Sutrimo saat ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri berkaitan dengan edema paru akut.

"Sedangkan busa yang keluar dari korban, ini diakibatkan karena, menyebutkannya edema paru akut, itu bisa disebabkan adanya cairan pada paru-paru serta lendir dan mengakibatkan karena sulit saluran napas itu tidak lancar, sehingga seperti dikocok sehingga keluar busa warna putih, sebenarnya ini termasuk dalam salah satu penyebab keluarnya busa putih tersebut," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245128//polisi_belum_temukan_unsur_tindak_pidana_di_kematian_sutrimo-mDF4_large.jpg
Kasus Kematian Sutrimo, Polisi Belum Temukan Unsur Tindak Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245123//polda_metro_jaya-KI3X_large.jpg
Hasil Ekshumasi Sutrimo, Polisi: Tak Ada Tanda Kekerasan Benda Tajam atau Tumpul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/338/3245051//kecelakaan_ka_argo_bromo_anggrek_bekasi_timur-hE9M_large.jpg
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek: Masinis Ragu Tarik Rem Darurat Takut Kereta Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244969//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tfU8_large.jpg
Diperiksa Soal Laporan Faizal Assegaf, Jubir KPK Dicecar 50 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244871//anom_danujaya-hyuf_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Usai Tabrakan dengan KRL di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244863//akbp_i_dewa_anom_danujaya-agbk_large.jpg
Breaking News! Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Tabrakan KRL di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement