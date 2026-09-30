Penyebab Kematian Sutrimo Terungkap, Tim Forensik: Penyakit Jantung Iskemik

JAKARTA - Kematian Sutrimo, pria yang disebut bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah, disebabkan oleh penyakit jantung iskemik. Hal itu terungkap berdasarkan hasil ekshumasi yang dilakukan tim dokter forensik terhadap jenazah Sutrimo.

"Meninggalnya tuan almarhum Sutrimo karena penyakit jantung iskemik," kata Ketua Tim Ekshumasi Ahmad Yudianto dalam konferensi pers, Rabu (30/9/2026).

Yudianto juga menjelaskan, busa berwarna putih yang keluar dari mulut Sutrimo saat ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri berkaitan dengan edema paru akut.

"Sedangkan busa yang keluar dari korban, ini diakibatkan karena, menyebutkannya edema paru akut, itu bisa disebabkan adanya cairan pada paru-paru serta lendir dan mengakibatkan karena sulit saluran napas itu tidak lancar, sehingga seperti dikocok sehingga keluar busa warna putih, sebenarnya ini termasuk dalam salah satu penyebab keluarnya busa putih tersebut," ujar dia.