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Hasil Ekshumasi Sutrimo, Polisi: Tak Ada Tanda Kekerasan Benda Tajam atau Tumpul

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:14 WIB
Hasil Ekshumasi Sutrimo, Polisi: Tak Ada Tanda Kekerasan Benda Tajam atau Tumpul
Polda Metro Jaya gelar jumpa pers hasil ekshumasi Sutrimo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepolisian bersama tim dokter forensik menyampaikan hasil pemeriksaan terkait kematian Sutrimo, pria yang disebut bekerja di rumah eks Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Dari pemeriksaan, tim forensik tidak menemukan tanda kekerasan akibat benda tajam maupun benda tumpul.

“Pada pemeriksaan tidak ditemukan luka apa pun bekas akibat kekerasan tajam ataupun tumpul, serta tidak ditemukan patah tulang yang berkaitan dengan kekerasan,” kata Ketua Tim Ekshumasi Ahmad Yudianto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026).

Yudianto mengatakan, pemeriksaan toksikologi terhadap organ tubuh dan tanah di sekitar pemakaman juga tidak menemukan kandungan pestisida, alkohol, arsen, maupun sianida.

“Pemeriksaan toksikologi dari organ beserta tanah yang ada di sekitar pemakaman, tidak ditemukan adanya kandungan pestisida, alkohol, arsen ataupun sianida. Di sisi lain, pemeriksaan menemukan adanya kafein pada berbagai organ dan jaringan tubuh,” ujarnya.

Temuan lain yang menjadi perhatian tim forensik berkaitan dengan kondisi sistem kardiovaskular Sutrimo. Pemeriksaan menemukan sejumlah faktor risiko dan perubahan patologis, di antaranya frank sign berupa lekukan pada kedua cuping telinga, lemak abdomen yang tebal, serta dinding arteri koroner yang keras dan menebal.

Pemeriksaan histopatologi juga menunjukkan adanya penyempitan lumen arteri koroner hingga sekitar 75 persen.

Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, dalam, maupun pemeriksaan penunjang, tim forensik menyebut penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian Sutrimo.

“Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan, baik pemeriksaan luar, dalam, serta pemeriksaan penunjang, maka kami simpulkan bahwa penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian,” kata Yudianto.

 

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