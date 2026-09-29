Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Temukan 2 Akun Instagram Lain Diduga Mobilisasi Pelajar untuk Aksi Rusuh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |20:30 WIB
Polisi Temukan 2 Akun Instagram Lain Diduga Mobilisasi Pelajar untuk Aksi Rusuh
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Kholis Aryana (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota mengungkap dua akun Instagram lain, dalam pengembangan kasus mobilisasi pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Polisi mengusut aktivitas kedua akun media sosial tersebut dalam perkara ini.

Kedua akun tersebut dikelola oleh tiga orang yang seluruhnya masih berstatus pelajar. Satu akun dikelola dua pelajar, sedangkan satu akun lainnya dikelola seorang pelajar. Keterangan ketiganya masih dicocokkan dengan data digital untuk memperjelas peran masing-masing.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya menjelaskan, pemeriksaan diarahkan untuk menelusuri hubungan antara percakapan dalam grup dan kegiatan di lapangan.

“Kami mendalami bagaimana ajakan disampaikan, siapa yang meneruskan, serta bagaimana respons penerimanya. Setiap orang bisa memiliki peran berbeda, sehingga keterangannya harus kami cocokkan dengan bukti yang diperoleh,” kata Verdika kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Verdika menegaskan, pengembangan perkara tidak berhenti pada kedua akun tersebut. Pihaknya juga mendalami kemungkinan adanya penyandang dana dalam perkara itu.

“Kami akan terus menelusuri akun-akun yang digunakan untuk memobilisasi pelajar melakukan kerusuhan, termasuk pihak yang mengarahkan atau memfasilitasi. Ada atau tidaknya pihak yang mendanai juga akan kami dalami. Seluruh keterkaitan itu kami telusuri berdasarkan bukti yang ditemukan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Mahasiswa Demo Demo Rusuh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244868//lalu_lintas_jalan_gatot_soebroto_ditutup-X19w_large.jpg
Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244848//polri-PxtM_large.jpg
Aksi Unjuk Rasa Makin Marak, Polri Siapkan Strategi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/18/3244115//polisi_menangkap_para_demonstran_saat_mereka_memblokir_jalan_di_luar_markas_besar_pbb-DN40_large.jpg
Demo Tolak Netanyahu di New York, Ratusan Orang Ditangkap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/18/3244082//demo-oHJT_large.jpg
2 Bintang Hollywood Ditangkap saat Demo Tolak Netanyahu di Depan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/338/3244081//mobilisator_pelajar_untuk_aksi_rusuh_ditangkap-ajrK_large.jpg
Mobilisator Pelajar untuk Aksi Rusuh Ditangkap, Polisi Sita Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242582//prabowo-q6zK_large.jpg
Prabowo Bongkar Dugaan Aktor di Balik Aksi Anarkis: Koruptor hingga Mafia Narkoba!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement