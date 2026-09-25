Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobilisator Pelajar untuk Aksi Rusuh Ditangkap, Polisi Sita Sajam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |07:43 WIB
Mobilisator Pelajar untuk Aksi Rusuh Ditangkap, Polisi Sita Sajam
Mobilisator Pelajar untuk Aksi Rusuh Ditangkap (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota menangkap seorang pria berinisial F alias Batak (23), yang diduga menjadi mobilisator pelajar untuk melakukan aksi yang mengarah pada kerusuhan. F diduga menghasut pelajar melalui pesan untuk mengikuti aksi di Kota Bekasi dan Jakarta.

“Tersangka mengirimkan pesan untuk mengajak dan menggerakkan pelajar mengikuti aksi. Komunikasi itu dibangun untuk menghimpun peserta sekaligus mengarahkan pergerakan mereka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026).

Dia menjelaskan, F ditangkap pada Kamis (24/9) dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, F menyebarkan ajakan melalui akun media sosial @panjatek400bob ke grup bernama SMK Se-Bekasi Bersatu.

“Percakapan di dalam grup juga membahas lokasi berkumpul dan rencana pergerakan peserta,” ujarnya.

Pesan yang dikirimkan pelaku juga berisi seruan untuk membawa bom molotov, membakar kantor kepolisian, menyerang anggota Polri, dan merusak fasilitas umum.

“Percakapan tersebut dicocokkan dengan data digital pada telepon genggam dan akun, terkait untuk menguraikan rangkaian komunikasi serta keterlibatan pihak lainnya,” ungkapnya.

Polisi juga menyita senjata tajam dari tangan F. Saat ini, polisi masih menelusuri asal-usul senjata tajam tersebut serta kaitannya dengan rencana aksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242582//prabowo-q6zK_large.jpg
Prabowo Bongkar Dugaan Aktor di Balik Aksi Anarkis: Koruptor hingga Mafia Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/338/3241657//3_pelaku_pengeroyokan_pedagang_cermin-QbPo_large.jpg
Polisi: 3 Pelaku Pengeroyokan Pedagang Cermin Tak Terafiliasi Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241647//demo_di_dpr-abn3_large.jpg
Polisi Ungkap Skema Pendanaan Kerusuhan Demo DPR, Massa Dibayar Rp40-70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/338/3241636//3_orang_ditangkap_aniaya_pedagang_cermin_hingga_tewas_saat_demo_rusuh-kTWY_large.JPG
Aniaya Pedagang Cermin hingga Tewas saat Demo Rusuh, 3 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240030//menko_yusril-k3Rx_large.jpeg
Penanganan Kericuhan 27 Agustus, Menko Yusril: Hukum Wajib Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239748//demo_di_dpr-NtIK_large.jpeg
Polisi Belum Temukan Indikasi Pelaku Pengeroyokan Warga Pejompongan Anggota Ormas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement