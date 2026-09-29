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Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |15:07 WIB
Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup
Lalu Lintas Jalan Gatot Soebroto Ditutup Imbas Demo di Depan DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Akses jalan di kawasan depan Gedung DPR/MPR RI ditutup sementara oleh petugas kepolisian. Hal ini akibat adanya gelaran aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen buruh pada Selasa (29/9/2026) siang.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, aparat kepolisian menyekat ruas jalan menggunakan pembatas jalan berwarna merah di Simpang Senayan, Jakarta Pusat.

Sejumlah personel kepolisian berseragam lengkap disiagakan tepat di balik barikade untuk mengarahkan serta mengamankan jalannya lalu lintas.

Di area penyekatan, terlihat deretan pembatas plastik water barrier berjejer memblokir arus kendaraan. Beberapa petugas kepolisian berjaga ketat serta melakukan koordinasi di dekat flyover guna mengantisipasi penumpukan kendaraan.

Kendaraan dari Gatot Subroto dan Senayan yang mengarah ke Slipi dialihkan ke arah Senayan. Alhasil, arus lalu lintas di sekitar Simpang Senayan terpantau padat.
 

(Awaludin)

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