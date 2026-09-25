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2 Bintang Hollywood Ditangkap saat Demo Tolak Netanyahu di Depan PBB

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |07:53 WIB
2 Bintang Hollywood Ditangkap saat Demo Tolak Netanyahu di Depan PBB
Hannah Einbinder, ditangkap polisi saat mengikuti aksi demonstrasi tolak Netanyahu (foto: ist)
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NEW YORK - Dua bintang Hollywood, Susan Sarandon dan Hannah Einbinder, ditangkap polisi saat mengikuti aksi demonstrasi menolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sekitar Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

Keduanya termasuk di antara para demonstran yang diamankan polisi, menjelang Netanyahu menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB.

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (25/9/2026). Para demonstran memblokir akses jalan menuju kompleks PBB. Aksi serupa juga digelar di sejumlah titik lain di sekitar markas PBB sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan Netanyahu.

Susan Sarandon dan Hannah Einbinder kemudian dibawa polisi bersama demonstran lainnya. Mereka disebut diamankan setelah terlibat dalam aksi yang mengganggu akses jalan di sekitar kompleks PBB.

Aksi tersebut diorganisasi Jewish Voice for Peace (JVP), kelompok Yahudi yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Israel terkait perang di Gaza.

JVP menuduh PBB memberikan ruang kepada Netanyahu untuk menyampaikan pidato. Para demonstran membawa berbagai poster dan meneriakkan slogan yang menentang Netanyahu serta menyerukan penghentian perang di Gaza.

 

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