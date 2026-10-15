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Demo Mahasiswa Prancis Ricuh! Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Ribuan Orang Ditahan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |14:12 WIB
Demo Mahasiswa Prancis Ricuh! Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Ribuan Orang Ditahan
Demo prancis (foto: AP)
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PARIS - Aksi demonstrasi nasional mahasiswa di Prancis yang memasuki putaran kelima, berujung bentrokan dengan polisi. Para mahasiswa sekolah menengah dan universitas turun ke jalan untuk menuntut perbaikan kondisi pembelajaran.

Dilansir dari rt, Kamis (15/10/2026). Di Paris, bentrokan paling sengit terjadi di Place Vauban, alun-alun dekat Les Invalides, kompleks militer bersejarah yang menjadi lokasi makam Napoleon.

Polisi menembakkan rentetan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara itu, sejumlah demonstran melemparkan batu dan meluncurkan kembang api ke arah petugas.

Sejak demonstrasi dimulai bulan lalu, lebih dari 6.800 orang telah ditahan. Aksi tersebut awalnya melibatkan mahasiswa yang bergabung dengan pekerja sektor publik yang melakukan mogok kerja.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 161.500 orang mengikuti demonstrasi pada Selasa, termasuk 41.500 orang di Paris. Sementara itu, penyelenggara memperkirakan jumlah peserta aksi di seluruh negeri mencapai 480.000 orang.

 

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Topik Artikel :
Demo Mahasiswa Demo Demo Prancis
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