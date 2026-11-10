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Diblokade Mahasiswa, Jalan Gatot Subroto Depan DPR Macet Parah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:55 WIB
Diblokade Mahasiswa, Jalan Gatot Subroto Depan DPR Macet Parah
Jalan Gatot Subroto depan DPR RI macet parah (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi, mulai dari GMNI, PMII, hingga HMI, masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Aksi tersebut menyebabkan sebagian Jalan Gatot Subroto diblokade sehingga arus lalu lintas mengalami kemacetan parah.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 16.00 WIB, puluhan mahasiswa masih bertahan di depan gedung wakil rakyat tersebut. Massa yang mengenakan almamater berwarna biru maupun pakaian bebas itu mulai menutup sebagian ruas Jalan Gatot Subroto. Sebelumnya, mereka hanya berkumpul di area depan Gedung DPR RI.

Akibat blokade tersebut, kemacetan terjadi pada arus lalu lintas dari arah Semanggi, tepatnya mulai dari kawasan Flyover Gerbang Pemuda hingga depan Gedung DPR RI. Sambil menutup sebagian jalan, para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.

Massa aksi juga masih menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi, mulai dari tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hingga persoalan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, mereka turut menyoroti kenaikan harga berbagai bahan pokok, BBM, dan kebutuhan lainnya.

"Kita menahan setengah jalan ini agar pengamanan kepolisian merespons, menjembatani, untuk DPR RI bisa mendatangi dan menemui kami, menjadi jembatan demokratis disini teman-teman," kata orator di atas mobil komandonya, Selasa.

Suara klakson kendaraan terdengar riuh akibat aksi blokade tersebut. Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto tampak terganggu dengan penutupan sebagian jalan oleh massa demonstran yang jumlahnya belum mencapai ratusan orang itu.

Sementara itu, petugas kepolisian yang telah berjaga sejak siang hari membentuk barisan untuk mencegah massa menutup seluruh ruas jalan. Polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan agar tidak semakin parah.

(Arief Setyadi )

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