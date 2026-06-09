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Awas Macet! Hindari Kawasan GBK, Ada Laga Fifa Matchday Indonesia vs Mozambik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:43 WIB
Awas Macet! Hindari Kawasan GBK, Ada Laga Fifa Matchday Indonesia vs Mozambik
Ilustrasi macet (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia bakal berlaga melawan Mozambik dalam FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026) petang. Karena itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan SUGBK guna mengantisipasi kemacetan.

Imbauan itu disampaikan akun Instagram resmi milik kepolisian TMC Polda Metro Jaya. Karena itu, kawasan SUGBK diperkirakan bakal ramai oleh masyarakat ataupun para suporter yang hendak menonton jalannya pertandingan tersebut.

Tingginya animo masyarakat yang ingin menyaksikan laga itu berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan SUGBK. Karena itu, polisi mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk mengantisipasi ataupun menghindari kawasan SUGBK.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus lalu lintas di sekitar area Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut," tulis admin sebagaimana dilihat pada Selasa.

Petugas kepolisian bakal ditempatkan di kawasan SUGBK, khususnya terkait pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kepadatan. Masyarakat pengguna jalan pun diminta mengikuti arahan atau petunjuk petugas di lapangan saat terjadi kepadatan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
lalu lintas macet Macet Jakarta
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