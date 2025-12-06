Advertisement
MEGAPOLITAN

Kawasan GBK Macet, Ada Natal Tiberias dan Indonesia Sports Summit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |17:48 WIB
Kawasan GBK Macet, Ada Natal Tiberias dan Indonesia Sports Summit
Lalin Sekitar GBK macet (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas di sekitar kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, terpantau padat pada Sabtu (6/12/2025) sore. Kendaraan berbondong-bondong berdatangan ke sekitar GBK.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kepadatan arus lalu lintas terjadi pada pukul 16.00 WIB. Kendaraan harus bergerak dalam keadaan lambat sejak di kawasan Kantor Polda Metro Jaya.

Sejumlah kendaraan terlihat hendak menghadiri kegiatan Indonesia Sports Summit dan peringatan acara Natal dari Gereja Tiberias.

Bahkan, pintu masuk GBK  dari Jalan Gerbang Pemuda atau di depan pusat perbelanjaan Senayan Park harus ditutup. Pintu itu terlihat hanya melayani mobil untuk mengarah keluar.

Bahu-bahu jalan di Jalan Gerbang Pemuda juga telah ditempati mobil-mobil yang parkir. Kondisi ini membuat arus lalu lintas kembali padat.

Sejumlah petugas kepolisian juga terlihat sudah tersebar di kawasan GBK. Mereka mengatur jalannya lalu lintas.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
