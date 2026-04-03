Libur Jumat Agung, Tol Jakarta-Cikampek Dipadati Kendaraan

JAKARTA - Kepadatan lalu lintas terjadi di ruas tol pada momen libur panjang Jumat Agung. Salah satunya, di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada Jumat (3/4/2026) siang.

Kepadatan terjadi di jalur menuju Cikampek. Hal itu sebagaimana dilaporkan PT Jasa Marga melalui akun X resminya, @PTJASAMARGA.

"12.00 WIB #Tol_Japek Cikarang Pusat KM 37 - KM 41 arah Cikampek padat, kepadatan volume lalu lintas," tulisnya.

Kepadatan kendaraan menuju Cikampek juga terjadi di Karawang Barat KM 43-44. Kepadatan ini lantaran tingginya volume kendaraan yang melintas.

Kepadatan terus terjadi hingga KM 51-57. Sebelumnya, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pembukaan lajur tambahan atau contraflow di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jumat 3 April.

Contraflow tepatnya diterapkan dari KM 47 hingga KM 66 ke arah Cikampek. Kebijakan ini diterapkan mulai pukul 09.18 WIB guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa pada periode libur Jumat Agung yang bertepatan dengan libur panjang atau long weekend.

Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi antara JTT dan kepolisian untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.