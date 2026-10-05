Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Kawasan Stadion GBK Macet Jelang Indonesia Vs Thailand

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |17:26 WIB
Sore Ini, Kawasan Stadion GBK Macet Jelang Indonesia Vs Thailand
Stadion GBK macet jelang Indonesia Vs Thailand (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Laga Indonesia vs Thailand dalam Final FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10/2026) malam sekira pukul 20.00 WIB. Saat ini, arus lalu lintas di kawasan SUGBK terpantau macet.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto hingga ke Jalan Gerbang Pemuda menuju SUGBK tampak macet. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Pintu Satu Senayan tampak padat.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Asia Afrika menuju Jalan Pintu Satu Senayan menuju SUGBK. Kepadatan terjadi karena banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan menuju SUGBK.

Para suporter Timnas Indonesia juga tampak ramai berdatangan ke SUGBK dengan berjalan kaki. Sehingga, aktivitas menyeberang jalan terlihat lebih ramai dari biasanya membuat arus lalu lintas menjadi semakin tersendat di kawasan SUGBK. Selain itu, pedagang dadakan aksesori Timnas Indonesia juga berjejeran di pinggiran jalan depan TVRI.

Meski begitu, petugas kepolisian masih belum melakukan penutupan jalan di kawasan SUGBK. Petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di jalanan sekitar SUGBK guna mengurai kemacetan dan kepadatan, dibantu Dishub Jakarta dan Satpol PP Jakarta.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/338/3223447/macet-7NLz_large.jpg
Awas Macet! Hindari Kawasan GBK, Ada Laga Fifa Matchday Indonesia vs Mozambik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218360/rekayasa_lalin-JFjD_large.jpg
Awas Macet! Pembangunan Flyover Latumenten Jakbar Dimulai, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218353/contraflow-LqZb_large.jpg
Urai Kepadatan, Contraflow Diberlakukan di KM 55-65 Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210399/macet-CvXs_large.jpg
Libur Jumat Agung, Tol Jakarta-Cikampek Dipadati Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198319/banjir-fNPg_large.jpg
Pemotor Lawan Arah Imbas Banjir di Daan Mogot Jakbar, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188239/macet-lp6i_large.jpg
Kawasan GBK Macet, Ada Natal Tiberias dan Indonesia Sports Summit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement