Sore Ini, Kawasan Stadion GBK Macet Jelang Indonesia Vs Thailand

JAKARTA - Laga Indonesia vs Thailand dalam Final FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10/2026) malam sekira pukul 20.00 WIB. Saat ini, arus lalu lintas di kawasan SUGBK terpantau macet.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto hingga ke Jalan Gerbang Pemuda menuju SUGBK tampak macet. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Pintu Satu Senayan tampak padat.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Asia Afrika menuju Jalan Pintu Satu Senayan menuju SUGBK. Kepadatan terjadi karena banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan menuju SUGBK.

Para suporter Timnas Indonesia juga tampak ramai berdatangan ke SUGBK dengan berjalan kaki. Sehingga, aktivitas menyeberang jalan terlihat lebih ramai dari biasanya membuat arus lalu lintas menjadi semakin tersendat di kawasan SUGBK. Selain itu, pedagang dadakan aksesori Timnas Indonesia juga berjejeran di pinggiran jalan depan TVRI.

Meski begitu, petugas kepolisian masih belum melakukan penutupan jalan di kawasan SUGBK. Petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di jalanan sekitar SUGBK guna mengurai kemacetan dan kepadatan, dibantu Dishub Jakarta dan Satpol PP Jakarta.

(Arief Setyadi )

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