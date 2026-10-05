10.121 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Final FIFA ASEAN Cup di GBK Malam Ini

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengawal jalannya pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026) malam ini. Dalam partai final, Timnas Indonesia akan melawan Thailand.

“Sebanyak 10.121 personel gabungan disiapkan untuk rangkaian pertandingan di SUGBK,” kata Karoops Polda Metro Jaya Brigjen Pol La Ode Aries El Fathar memimpin Tactical Floor Game (TFG) di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

Dia menyebutkan, TFG membahas penempatan personel, rute perjalanan, area stadion, mobilitas penonton, pengaturan lalu lintas, serta langkah kontinjensi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan.

“TFG ini untuk memastikan plotting personel dan pola pelaksanaan di lapangan dapat dipahami seluruh unsur. Hasilnya juga harus diteruskan kepada para Padal dan personel terkait agar pelaksanaan berjalan terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, petugas yang disiapkan akan ditempatkan di rute menuju stadion, pintu masuk, tribun, kawasan GBK, titik kumpul suporter, serta sejumlah jalur lalu lintas di sekitar lokasi.

Ia mengimbau masyarakat dan suporter menjaga ketertiban selama pertandingan. “Berikan dukungan secara tertib dan sportif. Ikuti pemeriksaan dan arahan petugas serta hindari membawa barang-barang yang dilarang,” ujarnya.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan GBK juga diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta memperhatikan informasi lalu lintas. “Pengaturan arus akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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