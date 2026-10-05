Awas Macet! Ada Final Indonesia Vs Thailand, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan GBK Hari Ini

JAKARTA - Laga FIFA ASEAN Cup 2026 akan memasuki laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut agar tak terjebak kemacetan.

“Diperkirakan akan ada kepadatan arus dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gelora Bung Karno,” tulis akun Instagram TMC Polda Metro, Senin (5/10/2026).

Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk menggunakan rute alternatif lainnya. Selain itu, agar mengikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangang.

Sementara masyarakat atau para pendukung yang ingin menonton pertandingan diimbau menggunakan transportasi umum dan mengatur waktu perjalanan lebih awal. Kendati, sejumlah kantong parkir telah disediakan di sekitar GBK.

"Kantong parkir di sekitar GBK seperti Senayan Park, Lapangan ABC, Gedung TVRI, Gedung Kemenpora, GBK Arena, Parkir Timur Senayan, Plaza Tenggara dan Istora," ungkap TMC Polda Metro.

Polisi turut mengingatkan pengendara untuk tidak parkir di badan jalan, memperhatikan informasi lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan lancar. Sebagai informasi, laga final FIFA ASEAN Cup 2026 akan dimulai hari ini. Skuad Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Thailand pada pukul 20.00 WIB.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.