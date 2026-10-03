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Duh! Kabel Bawah Tanah Dicuri hingga Sebabkan Gangguan Lalu Lintas di Bandung

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |03:00 WIB
Duh! Kabel Bawah Tanah Dicuri hingga Sebabkan Gangguan Lalu Lintas di Bandung
Pelaku Pencurian Kabel/IMG
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BANDUNG- Polisi mengungkap penyebab gangguan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan Kota Bandung setelah menangkap seorang pelaku pencurian kabel. Pelaku berinisal GG ditangkap saat memotong kabel bawah tanah di Jalan Cipaganti.

Aksi tersebut diduga dilakukan untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalam kabel. Penangkapan dilakukan tim gabungan bersama Pemerintah Kota Bandung dengan dukungan informasi dari masyarakat.  Polisi juga menyita sejumlah gulungan kabel yang diduga merupakan hasil pencurian.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, pencurian kabel tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu sistem lalu lintas.

"Jumlah pelaku satu orang dan saat ini sudah kita lakukan penahanan," ujar Kombes Dedi, Jumat (2/10/2026).

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, hasil olah tempat kejadian perkara di sejumlah lokasi menunjukkan adanya kerusakan kabel dengan pola yang serupa.

Pelaku yang ditangkap diketahui merupakan warga lokal Bandung. Polisi menduga aksi tersebut dilakukan dengan motif ekonomi.

Pencurian kabel tersebut berdampak pada sistem lampu lalu lintas di sedikitnya delapan persimpangan Kota Bandung.

Sejumlah lokasi yang terdampak antara lain Simpang PT INTI, Simpang Patung Ikan, Simpang Jalan Pungkur, Simpang Cikapayang, Simpang Veteran-Lembong, Simpang Naripan-Lembong, serta Simpang Veteran-Jalan Sunda.

 

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