Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Mencuri, Maling di Pekayon Nekat Gigit Telinga Korban hingga Putus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |13:40 WIB
Kepergok Mencuri, Maling di Pekayon Nekat Gigit Telinga Korban hingga Putus
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Seorang wanita berinisial M menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban menderita luka parah setelah pelaku menggigit telinganya hingga putus saat aksinya dipergoki.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, menjelaskan bahwa peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu (24/9/2026). Kejadian bermula saat korban tengah tertidur di dalam rumahnya.

“Menurut keterangan korban, saat ia sedang tertidur, pelaku masuk ke dalam rumah,” kata Made Budi kepada wartawan, Senin (28/9/2026).

Pelaku masuk dengan cara mendorong pintu rumah korban. Di dalam rumah, pelaku sempat mengambil uang tunai senilai Rp350 ribu milik korban.

“Saat berada di dalam rumah, pelaku berhasil mengambil uang sejumlah Rp350.000 milik korban,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3244036//ilustrasi-ESob_large.jpg
Diduga Disekap 5 Hari, Remaja 14 Tahun Jadi Korban Pelecehan di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243227//petugas_menangkap_pelaku_pencurian_kabel_di_stasiun_kampung_bandan-si3H_large.jpg
Petugas KAI Tangkap Pencuri Kabel Bonding di Stasiun Kampung Bandan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242905//pencurian-9dNj_large.jpg
11 Kali Beraksi, Dua Maling Motor Diciduk saat Celingak-celinguk di Warkop Mampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242483//penipuan-PKx8_large.jpg
Kerap Eksploitasi Rasa Iba, Pasutri Ini Diciduk Usai Gasak Motor di Cipulir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239164//curanmor-zvZH_large.jpg
Curi Motor di Parkiran Kafe Cireundeu, Dua Maling Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/338/3238012//pembunuhan-2ANs_large.jpg
Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Ojol di Tangerang Peragakan 23 Adegan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement