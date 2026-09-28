Kepergok Mencuri, Maling di Pekayon Nekat Gigit Telinga Korban hingga Putus

JAKARTA — Seorang wanita berinisial M menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban menderita luka parah setelah pelaku menggigit telinganya hingga putus saat aksinya dipergoki.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, menjelaskan bahwa peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu (24/9/2026). Kejadian bermula saat korban tengah tertidur di dalam rumahnya.

“Menurut keterangan korban, saat ia sedang tertidur, pelaku masuk ke dalam rumah,” kata Made Budi kepada wartawan, Senin (28/9/2026).

Pelaku masuk dengan cara mendorong pintu rumah korban. Di dalam rumah, pelaku sempat mengambil uang tunai senilai Rp350 ribu milik korban.

“Saat berada di dalam rumah, pelaku berhasil mengambil uang sejumlah Rp350.000 milik korban,” ujarnya.