Diduga Disekap 5 Hari, Remaja 14 Tahun Jadi Korban Pelecehan di Jaktim

JAKARTA - Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan seksual usai ditemukan di sebuah rumah di Jalan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban asal Tangerang Selatan tersebut sempat dilaporkan hilang dan berada di rumah pelaku selama lima hari sejak 16 hingga 20 September 2026.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika korban keluar rumah tanpa sepengetahuan ayahnya, ISA. Menyadari sang anak tak kunjung pulang, ISA melakukan penelusuran melalui akun media sosial milik korban.

Setelah mengecek akun Instagram putrinya, ISA menemukan jejak percakapan yang menunjukkan bahwa anaknya telah dijemput oleh pelaku berinisial NH (28).

Berdasarkan petunjuk tersebut, ISA melakukan pencarian hingga menemukan anaknya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kepada sang ayah, korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku selama berada di lokasi tersebut.

"Atas kejadian ini, pelapor selaku orang tua melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna pengusutan lebih lanjut," kata Made dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Made menambahkan bahwa saat ini pelaku NH telah ditangkap dan diamankan di Polres Metro Jakarta Timur. Mengenai dugaan adanya penyekapan selama lima hari, penyidik masih terus melakukan pendalaman.

"Alasan korban berada di sana cukup lama masih didalami oleh penyidik. Apakah korban memang berusaha menghindar dari keluarganya, kita belum tahu. Ponsel korban sempat mati, dan saat menyala kembali, kerabat korban mengabarkan kepada orang tuanya mengenai keberadaan korban," pungkas Made.

(Rahman Asmardika)

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