Heboh! Oknum Guru Sekolah Elite di Tangsel Diduga Lecehkan Siswi

Oknum Guru Sekolah Elite di Tangsel Dilaporkan karena Diduga Lecehkan Siswi

TANGSEL – Seorang siswi sekolah internasional di Tangerang Selatan, diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum guru. Pelaku berinisial NAA saat ini telah dilaporkan ke Polres Tangsel.

Kuasa hukum korban, Muhammad Fadhli mengatakan, rangkaian peristiwa berlangsung sejak 2023 hingga 2026.

‘’Saat kejadian, korban masih duduk di kelas 4 SD dan NAA menjadi wali kelasnya di salah satu sekolah internasional,” ujar Fadhli, Rabu (24/9/2026).

Menurut Fadhli, dugaan pelecehan dilakukan dengan pola child grooming, yakni pendekatan yang disebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kedekatan dengan korban sebelum terjadi dugaan eksploitasi seksual.

"Jadi pola dari pelecehan seksual kepada korban ini dilakukan oleh pelaku dengan cara child grooming,”kata Fadhli.

“Pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban,"lanjutnya.

Tindakan itu, sambung dia, terjadi setelah jam pelajaran reguler berakhir. NAA diduga membuat sesi les privat mengaji yang berlangsung di ruang kelas sekolah.

"Pelaku ini 'main cantik'. Dia tidak mengirimkan video porno via pesan singkat WhatsApp, tapi mempertontonkan secara langsung kepada korban di kelas setelah les mengaji usai," imbuhnya.

Selain tindakan itu, Fadhli menyebut terlapor juga diduga melakukan kontak fisik terhadap korban serta pernah meminta foto tak senonoh. Permintaan tersebut, menurut keterangan kuasa hukum, ditolak oleh korban.

Meski NAA disebut sudah tidak menjadi wali kelas ketika korban naik kelas, Fadhli mengatakan komunikasi antara keduanya diduga tetap berlangsung. Korban kini telah duduk di kelas 1 SMP.

Kasus tersebut baru terungkap setelah korban berani bercerita kepada pelatih taekwondonya. Informasi itu kemudian diteruskan kepada orang tua korban dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan psikologis.

"Setelah anak ini speak up ke pelatihnya, barulah psikolog klinis bisa menarik benang merah atas perubahan perilaku korban selama ini," jelasnya.