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Polisi Tangkap Terduga Pelaku Cabul di Tambun Selatan, Komunitas Ojol Buka Suara!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |21:45 WIB
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Cabul di Tambun Selatan, Komunitas Ojol Buka Suara!
Viral terduga pelaku pencabulan berjaket ojol (Foto: Ist)
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JAKARTA - Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi menangkap seorang pria berinisial DB yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan berusia 8 tahun di wilayah Tambun Selatan.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi mengumpulkan keterangan dari korban dan sejumlah saksi. Penyidik juga melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi terduga pelaku.

Hasil penyelidikan membawa polisi ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. DB kemudian diamankan pada Selasa 15 September 2026 dini hari.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo mengatakan, penanganan perkara yang melibatkan anak dilakukan dengan mengutamakan profesionalitas serta perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

"Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, foto, alamat maupun informasi lain yang dapat mengungkap identitas anak korban," tulis akun @humaspolresmetrobekasi, dikutip Selasa (22/9/2026).

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