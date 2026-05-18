Mensos Kutuk Kiai Cabul di Ponpes Pati: Hukum Seumur Hidup

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta kiai pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Pati, dihukum berat. Bahkan, menurutnya, hukuman penjara seumur hidup perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.

“Kita mengutuk keras kejadian itu, kita minta pelaku dihukum sekeras-kerasnya, seberat-beratnya, seumur hidup kalau perlu supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Gus Ipul, dikutip Minggu (17/5/2026).

Sejalan dengan itu, pemerintah dipastikannya juga akan berada di sisi korban. Ia menegaskan, negara akan menjamin perlindungan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan korban.

“Kita semua berdiri di sisi korban, kami dengan Pak Bupati akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan,” katanya.

Gus Ipul menerangkan pemerintah tengah mengatur pendidikan bagi santri dan santriwati yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut. Ia memastikan, akses pendidikan anak-anak tidak akan terputus.

“Pada dasarnya, kita ingin akses pendidikan pada anak-anak kita tetap bisa diperoleh. Mereka bisa bersekolah di tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling memungkinkan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.