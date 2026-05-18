Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Kutuk Kiai Cabul di Ponpes Pati: Hukum Seumur Hidup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |06:04 WIB
Mensos Kutuk Kiai Cabul di Ponpes Pati: Hukum Seumur Hidup
Mensos Saifulllah Yusuf (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta kiai pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Pati, dihukum berat. Bahkan, menurutnya, hukuman penjara seumur hidup perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.

“Kita mengutuk keras kejadian itu, kita minta pelaku dihukum sekeras-kerasnya, seberat-beratnya, seumur hidup kalau perlu supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Gus Ipul, dikutip Minggu (17/5/2026).

Sejalan dengan itu, pemerintah dipastikannya juga akan berada di sisi korban. Ia menegaskan, negara akan menjamin perlindungan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan korban.

“Kita semua berdiri di sisi korban, kami dengan Pak Bupati akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan,” katanya. 

Gus Ipul menerangkan pemerintah tengah mengatur pendidikan bagi santri dan santriwati yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut. Ia memastikan, akses pendidikan anak-anak tidak akan terputus.

“Pada dasarnya, kita ingin akses pendidikan pada anak-anak kita tetap bisa diperoleh. Mereka bisa bersekolah di tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling memungkinkan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218129/guru_ngaji-50JL_large.jpg
Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217827/ponpes_dibakar-kdwb_large.jpg
Ponpes di Mesuji Lampung Dibakar Massa Terkait Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217084/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-CL8h_large.jpg
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217063/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-DU6Y_large.jpg
Korban Ungkap Alasannya Berani Laporkan Pencabulan di Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217030/ayah_korban_pelecehan_seksual_di_ponpes_pati-doYU_large.jpg
Ayah Korban Pelecehan di Ponpes Pati Lapor ke Polisi sejak 2024, Ngaku Diancam Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217029/ponpes-PHEX_large.jpg
Kemenag Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Buntut Kasus Pencabulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement