Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Tangkap Buronan Pencabulan Anak di Hotel Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |00:05 WIB
Polri Tangkap Buronan Pencabulan Anak di Hotel Bogor
Pelaku Pencabulan (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Resmob Bareskrim Polri menangkap buronan kasus dugaan pencabulan terhadap anak angkat berinisial SS alias RAS.

Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Teuku Arsya mengungkapkan bahwa, pelaku ditangkap di salah satu Hotel yang berada di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat, pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari.

Ia menjelaskan, kasus pencabulan tersebut ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri. Teuku menyebut aksi bejat itu dilakukan pelaku terhadap anak angkatnya berulang kali di Depok, Bogor dan Jakarta Selatan sejak Juli 2024 hingga Juli 2025.

"Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak angkat istrinya sendiri yang berusia 11 tahun," kata Arsya, Selasa (23/6/2026). 

Arsya mengatakan, penangkapan itu bermula dari adanya informasi keberadaan pelaku yang diterima oleh Kanit I Satresmob Bareskrim Polri, AKBP Harry Azhar pada Rabu 17 Juni 2026 malam. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221707//pemerkosaan-gNTp_large.jpg
Perkosa Bocah Perempuan, Pemuda Cabul di Jakbar Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220769//viral-bNXc_large.jpg
Bejat! Pria di Koja Jakut Cabuli 3 Anaknya Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219165//kekerasan_seksual-UtjG_large.jpg
Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Dinilai Ancam Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218982//mensos-n3GD_large.jpg
Mensos Kutuk Kiai Cabul di Ponpes Pati: Hukum Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218129//guru_ngaji-50JL_large.jpg
Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217827//ponpes_dibakar-kdwb_large.jpg
Ponpes di Mesuji Lampung Dibakar Massa Terkait Kasus Pencabulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement