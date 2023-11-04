Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bejat! Bersama Anaknya, Guru Cabuli Keponakan hingga Hamil

Aminurasid , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:21 WIB
Bejat! Bersama Anaknya, Guru Cabuli Keponakan hingga Hamil
Ilustrasi pencabulan (Foto: India Today)
A
A
A

MEDAN - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru cabuli atau rudapaksa keponakan sendiri yang masih berusia 14 tahun hingga hamil.

Pelaku yang merupakan guru di SMK Negeri di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut pada Jumat 4 November 2023 siang kemarin. Aksi bejat tersangka MRD kepada korban AZZ siswi kelas 8 SMP dilakukannya sejak Juli 2022 hingga Agustus 2023.

Akibatnya, kini korban dalam kondisi hamil. MRD tak berkutik setelah diamankan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara Subdit IV Renakta. Tersangka diboyong mengenakan pakaian tahanan.

Mirisnya tersangka MRD dikenal rajin ibadah dan suka mengikuti pengajian di luar maupun di rumah malah tega berbuat pencabulan terhadap anak dari almarhum saudara kandung istrinya.

Kejinya lagi, aksi rudapaksa itu pernah dilakukan usai pulang ibadah haji bersama istrinya.

Menurut Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan, Yanto membenarkan bahwa warganya telah melakukan aksi rudapaksa hingga berkali-kali. Korban tersebut merupakan keponakan sendiri yang duduk di bangku kelas 8 SMP swasta di Medan.

Tidak hanya tersangka MRD sebagai guru PNS SMK Negeri 14 Medan yang lakukan rudapaksa. Namun, anak MRD juga terlibat dan masih DPO oleh Polda Sumut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement