INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

5 Fakta Bocah Perempuan Korban Pencabulan Ayah Jadi Kecanduan Tonton Porno

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |05:00 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
PALEMBANG - Seorang bocah perempuan berinisial R (8) penyandang disabilitas (tuna wicara) di Palembang kecanduan video porno.

Okezone merangkum 5 fakta soal anak jadi kecanduan tonton film porno. Berikut ulasannya:

1. Anak Kecanduan Porno Usai Jadi Korban Pencabulan Ayahnya

Dan yang mengejutkan bocah di bawah umur itu telah menjadi korban pencabulan oleh ayah angkatnya selama 2 Tahun.

2. Kronologi Terungkapkan Anak Perempuan Kecanduan Film Porno

Plh Kanit I Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Ipda Dedi Yanto, mengatakan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini terungkap setelah adanya laporan dari pendamping korban.

Diketahui korban yang tinggal di Asrama Sentra Budi Perkasa Palembang ini awalnya kepergok oleh pendamping asrama sedang menonton video porno kartun di YouTube.

Lalu, pendampingnya itu mencegah dan mengganti tontotan korban. "Tapi saat diganti korban marah, dan setelah tontonannya dikembalikan semula korban langsung membuka pakaian dan menunjukkan gelagat aneh," katanya.

