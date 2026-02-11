Benyamin Kecam Kasus Oknum Guru Cabuli Puluhan Siswa SD di Serpong

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyoroti kasus pelecehan terhadap murid sekolah dasar yang terjadi di Serpong. Pelaku merupakan oknum guru SD berinisial Y (55) yang diduga melakukan pencabulan terhadap puluhan siswa.

‘’Kejadian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat bimbingan dan pengawasan terhadap para guru, termasuk penguatan pendidikan adab dan perilaku,’’ ujarnya saat meresmikan gedung pendidikan Ibnu Abbas BSD, Serpong, dikutip, Rabu (11/2/2026).

Benyamin menjelaskan, bahwa jumlah guru di Tangerang Selatan cukup besar, sehingga pembinaan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

‘’Pendidikan berbasis nilai agama, adab, dan perilaku dinilai mampu menjadi penyeimbang pendidikan intelektual agar anak-anak tidak terjebak pada pengaruh negatif di era disrupsi,’’ujarnya.

‘’Selain membina murid, guru juga perlu bimbingan dan pengawasan yang intensif. Pendidikan adab, perilaku, dan nilai agama harus terus diperkuat untuk mengimbangi pendidikan intelektual anak-anak kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, bahwa tugasnya sebagai penyelenggara negara untuk bisa melaksanakan amanah konstitusi, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Oleh karena itu, pemerintah akan memenuhi amanah konstitusi dengan membuka jalur pendidikan bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga ada pendidikan informal dan pendidikan non formal.