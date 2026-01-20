Polisi Tangkap Oknum Guru yang Cabuli Belasan Siswa SDN di Tangsel, Nih Tampangnya!

Polisi Tangkap Oknum Guru yang Cabuli Belasan Siswa SDN di Tangsel

TANGSEL - Polres Metro Tangerang Selatan menangkap oknum guru terduga pelaku pencabulan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Serpong, Tangsel. Pelaku berinisial YP (54) juga merupakan wali kelas di sekolah.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan, mengatakan terduga pelaku ditangkap pada Senin (19/1/2026), sekitar pukul 19.00 WIB. Saat ini YP telah diamankan.

“Kita terima laporan sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya kami lakukan pemeriksaan secara berkala dan sekitar pukul 19.00 WIB kita sudah amankan pelakunya,” kata Wira kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Wira menambahkan, pelaku ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Ciputat, Tangsel. Dia langsung dibawa ke Polres Tangsel.

"Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku, kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu langsung kita bawa," ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam di Mapolres Metro Tangerang Selatan.

“Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” pungkasnya.