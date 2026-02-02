Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Benyamin Davnie: Belasan Sekolah di Tangsel Direvitalisasi Sepanjang 2025!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:07 WIB
TANGSEL- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel)  melakukan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur sekolah di berbagai wilayah sepanjang tahun 2025.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan, peningkatan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

“Kami ingin memastikan anak-anak Tangerang Selatan belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Infrastruktur pendidikan yang baik adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kota ini,” ujar Benyamin, Senin (2/2/2026).

Dikatakannya, sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah rampung direvitalisasi, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.

Sementara pada jenjang sekolah dasar, revitalisasi telah diselesaikan di SDN Sawah, SDN Jombang 03, SDN Ciater 01, SDN Ciputat 01, dan SDN Babakan 1.

Sedangkan SDN Keranggan mendapat penambahan pos jaga dan perpustakaan, serta pembangunan sarana prasarana dilakukan di SDN Kademangan 2, SDN Pondok Pucung 2, dan SDN Benda Baru 2.

“Di tingkat sekolah menengah pertama, Pemkot Tangsel telah merampungkan revitalisasi di SMPN 6 dan lain sebagainya,” ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
