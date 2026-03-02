Jaga Kekhusyukan Ramadhan, Pilar Saga: Tertibkan Baliho hingga Bangunan Tak Berizin di Tangsel!

SERPONG- Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menggelar safari ramadhan di Masjid Islamic Center Baiturrahmi, Serpong. Hal ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah islamiah dan sinergi pembangunan.

Selain menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen pelayanan publik selama bulan suci Ramadhan.

"Alhamdulillah pada hari ini kita hadir untuk bersama-sama berkumpul di safari ramadan sebagai agenda rutin sebagai bentuk silaturahmi pemerintah dan masyarakat,” ujar Pilar Saga, Senin (2/3/2026).

“Mudah-mudahan memperkuat kuah islamiah kita, memperkuat hubungan kerjasama kita semuanya, supaya program-program pembangunan Provinsi Banten ataupun Tangerang Selatan bisa berjalan dengan baik,”lanjutnya.

Namun di balik suasana religius, Pilar menekankan pesan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta agar progres kinerja tetap dikejar dan pelayanan publik tidak kendor selama Ramadan.