Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Ormas hingga Preman Merajalela di Pamulang Jelang Lebaran

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |13:27 WIB
Duh! Ormas hingga Preman Merajalela di Pamulang Jelang Lebaran
Duh! Ormas hingga Preman Merajalela di Pamulang Jelang Lebaran
A
A
A

TANGSEL– Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan preman merajalela di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijirah.

Bahkan kondisi ini membuat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membatalkan rencana pengelolaan titik parkir di kawasan komersial Pamulang Permai, Pamulang.

Keputusan itu muncul setelah rencana penataan parkir memicu penolakan dari ormas dan preman yang selama ini menguasai pengelolaan parkir. 

"Bapak Wali Kota sudah menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dan dibatalkan,” ujar Staf Ahli Wali Kota Tangsel, Sapta Mulyana, dikutip Jumat (6/3/2026).

Pembatalan ini terjadi setelah muncul aksi penolakan dari paguyuban pengelola parkir. Di kawasan itu, pengelolaan parkir selama ini disebut-sebut dikuasai oleh oknum organisasi masyarakat hingga preman yang mengatasnamakan lingkungan.

"Beliau akan langsung menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk memastikan kebijakan ini dibatalkan. Kami berharap seluruh warga dapat memahami proses yang sedang berjalan serta tetap menjaga rasa aman dan nyaman di lingkungan," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Kawasan komersial Pamulang Permai 1 merupakan salah satu pusat ekonomi di Pamulang. Deretan usaha kuliner, ruko perdagangan, perkantoran, swalayan, perbankan hingga tempat hiburan karaoke beroperasi di sana.

Aktivitas itu membuat arus kendaraan yang keluar masuk parkir sangat tinggi. Diperkirakan ribuan kendaraan lalu-lalang memadati area parkir setiap harinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204954//beras-pcZx_large.jpg
Jangan Khawatir! Stok Beras, Gula sampai Cabai Aman Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204609//pemerintah-6iY8_large.jpg
Jaga Kekhusyukan Ramadhan, Pilar Saga: Tertibkan Baliho hingga Bangunan Tak Berizin di Tangsel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204584//mudik_lebaran-1y0j_large.jpg
Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Kali, Ini Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204435//lebaran-u3Sz_large.jpg
Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah Jatuh pada 20 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204224//kereta-EN5J_large.jpg
1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203360//menag_dan_menhub-yLlD_large.png
Menhub: Masjid Disiapkan Jadi Rest Area Pemudik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement