Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Kebayoran Lama Nyaris Dimassa Usai Tepergok Curi Kotak Amal Masjid

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |11:40 WIB
Pria di Kebayoran Lama Nyaris Dimassa Usai Tepergok Curi Kotak Amal Masjid
Seorang pria terpergok mencuri kotak amal masjid nyaris dihakimi massa.
A
A
A

JAKARTA — Seorang pria berinisial P ditangkap warga usai tepergok mencuri kotak amal di Masjid Al-Ikhlas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku beruntung langsung dievakuasi petugas sehingga selamat dari amuk massa yang emosi.

Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ahmad Ilyas, mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa (29/9/2026). Pelaku awalnya mencoba mengambil kotak amal di dalam area utama masjid, tetapi gagal karena pintu dalam keadaan terkunci rapat.

"Pelaku akhirnya mengincar kotak amal yang ada di area luar masjid. Namun, aksinya tepergok warga," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, aksi pelaku tepergok setelah warga mendengar suara gaduh di area masjid. Warga yang curiga lantas memeriksa lokasi hingga menemukan pelaku tengah bersembunyi di dalam kamar mandi.

"Dari rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat memantau situasi sekitar terlebih dahulu," katanya.

Aksi pencurian uang kotak amal di sejumlah masjid wilayah Kebayoran Lama dilaporkan marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, warga berharap pihak Polsek Kebayoran Lama dapat meningkatkan patroli dan merespons cepat laporan masyarakat guna menjaga keamanan lingkungan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/340/3244827//viral-KAzw_large.jpg
Duh! Oknum Polisi Polda NTT Ditetapkan Tersangka Pencurian Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244638//ilustrasi-Wcs2_large.jpg
Kepergok Mencuri, Maling di Pekayon Nekat Gigit Telinga Korban hingga Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243227//petugas_menangkap_pelaku_pencurian_kabel_di_stasiun_kampung_bandan-si3H_large.jpg
Petugas KAI Tangkap Pencuri Kabel Bonding di Stasiun Kampung Bandan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242905//pencurian-9dNj_large.jpg
11 Kali Beraksi, Dua Maling Motor Diciduk saat Celingak-celinguk di Warkop Mampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242483//penipuan-PKx8_large.jpg
Kerap Eksploitasi Rasa Iba, Pasutri Ini Diciduk Usai Gasak Motor di Cipulir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239164//curanmor-zvZH_large.jpg
Curi Motor di Parkiran Kafe Cireundeu, Dua Maling Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement