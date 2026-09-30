Pria di Kebayoran Lama Nyaris Dimassa Usai Tepergok Curi Kotak Amal Masjid

JAKARTA — Seorang pria berinisial P ditangkap warga usai tepergok mencuri kotak amal di Masjid Al-Ikhlas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku beruntung langsung dievakuasi petugas sehingga selamat dari amuk massa yang emosi.

Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ahmad Ilyas, mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa (29/9/2026). Pelaku awalnya mencoba mengambil kotak amal di dalam area utama masjid, tetapi gagal karena pintu dalam keadaan terkunci rapat.

"Pelaku akhirnya mengincar kotak amal yang ada di area luar masjid. Namun, aksinya tepergok warga," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, aksi pelaku tepergok setelah warga mendengar suara gaduh di area masjid. Warga yang curiga lantas memeriksa lokasi hingga menemukan pelaku tengah bersembunyi di dalam kamar mandi.

"Dari rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat memantau situasi sekitar terlebih dahulu," katanya.

Aksi pencurian uang kotak amal di sejumlah masjid wilayah Kebayoran Lama dilaporkan marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, warga berharap pihak Polsek Kebayoran Lama dapat meningkatkan patroli dan merespons cepat laporan masyarakat guna menjaga keamanan lingkungan.

(Rahman Asmardika)

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