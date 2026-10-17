Ada Kunjungan Sekjen PBB, Polisi Siapkan Buka Tutup Jalan di Jakarta-Bogor

JAKARTA — Sekjen PBB António Guterres berencana melakukan kunjungan ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026. Untuk itu, polisi menyiapkan rekayasa arus lalu lintas berupa penutupan sementara jalan yang dilintasi rombongan.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro, pada Jumat (16/10/2026) malam. Sejumlah ruas jalan di Jakarta hingga Bogor bakal dilintasi rangkaian tamu negara tersebut.

"Dalam rangka kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal PBB, Y.M. António Guterres, pada 17–19 Oktober 2026, kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan dan menyesuaikan waktu keberangkatan," tulis admin sebagaimana dilihat.

Polisi meminta masyarakat memahami situasi dan bekerja sama dengan mengikuti arahan petugas di lapangan demi menghormati tamu negara tersebut. Penutupan jalan dilakukan sementara saat rombongan melintas dan jalan akan kembali dibuka setelah rombongan lewat.

"Penutupan jalan dilakukan sementara hanya saat rangkaian kendaraan melintas dan akan langsung dibuka kembali setelah rangkaian lewat. Terima kasih atas pengertian dan kerja samanya sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara dan tetap patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan bersama," tulis TMC.

Adapun rombongan Sekjen PBB rencananya bakal melintasi sejumlah ruas jalan protokol. Di antaranya, Jalan Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Jalan Taman Pejambon, Jalan M.H. Thamrin Sentul, Jalan Bukit Sentul, Jalan Raya Cijayanti, Jalan Babakan–Bojong Koneng, Jalan Gunung Batu, Jalan Prabowo–Cisadon, Jalan Raya Sirkuit Sentul, dan Jalan Anyar.

(Arief Setyadi )

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