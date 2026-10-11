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Ada Pemeliharaan Jalan, Lalin Tol JORR-Jagorawi Bakal Direkayasa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |18:29 WIB
Ada Pemeliharaan Jalan, Lalin Tol JORR-Jagorawi Bakal Direkayasa
Tol Jagorawi (Foto: Ilustrasi/IMG)
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JAKARTA - Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun, menyampaikan, pihaknya bakal melakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik Ruas Tol Jagorawi, Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2S, dan JORR Non-S Seksi E (JORR E). Rekayasa lalu lintas dilakukan imbas pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan pada 11–19 Oktober 2026.

"Selama pekerjaan berlangsung, lajur yang menjadi objek pekerjaan akan mengalami penutupan atau pembatasan sementara sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan," ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Menurutnya, rekonstruksi perkerasan merupakan bagian dari program preservasi jalan tol untuk menjaga kondisi perkerasan tetap optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi perjalanan serta memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas selama pekerjaan berlangsung.

Adapun pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan di masing-masing ruas tol meliputi.

A. Ruas JORR E dan JORR W2S

Arah Rorotan

      
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